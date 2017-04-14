Общество
Источник: Дождь
16:17, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Задержанный Павел Лобков надел костюм пениса ради телесюжета

Задержанный в Москве журналист Павел Лобков надел костюм пениса во время записи сатирического сюжета.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании на Никольской улице телеведущего канала «Дождь» Павла Лобкова, который снимался в костюме пениса на фоне инсталляции, символизирующей пасхальное яйцо.

Телеканал «Дождь» сообщает, что Павел Лобков надел надувной костюм «Шалун» во время записи сатирического сюжета для программы «Бремя новостей», посвящённого инсталляциям в Москве. Телеведущего задержали, когда он переодевался в обычную одежду.

Лобкова увезли в ОВД «Китай-город».

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Ушаков Олег

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