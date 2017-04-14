Общество
Источник: facebook Сергея Ерженкова
17:27, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Полиция оштрафовала Лобкова и изъяла костюм пениса

Телеведущего Павла Лобкова, задержанного в центре Москвы в костюме пениса, отпустили из ОВД.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что на Никольской улице полиция задержала ведущего канала «Дождь» Павла Лобкова, который был одет в костюм пениса. Как выяснилось позже, Лобков записывал сатирический сюжет для канала «Позитив-24».

Коллега Лобкова Сергей Ерженков написал в своем Facebook, что телеведущего отпустили из ОВД, оштрафовав на 500 рублей. Штраф, по словам Ерженкова, «пойдет на благоустройство Москвы».

Реквизит, как отметил коллега ведущего, полиция изъяла.

читайте также:Дмитрий Быков
Скандал из-за стиха Быкова о Лобкове: кто кого не понял?
Стихотворение Дмитрия Быкова, посвященное признанию Павла Лобкова в наличии у него ВИЧ, вызвало волну возмущения в Сети »

читайте также:
Павел Лобков: Уволив меня, Владимир Кулистиков "отсек страдавший член"
Тележурналиста Павла Лобкова долгое время ассоциировали с каналом НТВ. И вдруг в разгар политических скандалов вокруг канала Лобкова увольняют. О том, что стало причиной такого кадрового решения руководства НТВ, мы поговорили с Павлом »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Потомок Суворова возродил имение своих предков под Ростовом Великим
13:07, 16 Апреля 2017
Потомок Суворова возродил имение своих предков. Репортаж Sobesednik.ru
»
Мыши напугали Диану Пожарскую сильнее тигров и крокодилов
11:03, 16 Апреля 2017
Sobesednik.ru побывал на съёмках второго сезона «Отеля «Элеон» и пообщался с актерами сериала
»
Путешествуем по Ярославской области: гид по музеям и храмам на Волге
10:10, 16 Апреля 2017
Sobesednik.ru рассказывает о пяти интересных городах под Ярославлем, проехать мимо которых туристу просто нельзя
»