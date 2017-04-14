Полиция оштрафовала Лобкова и изъяла костюм пениса

Телеведущего Павла Лобкова, задержанного в центре Москвы в костюме пениса, отпустили из ОВД.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что на Никольской улице полиция задержала ведущего канала «Дождь» Павла Лобкова, который был одет в костюм пениса. Как выяснилось позже, Лобков записывал сатирический сюжет для канала «Позитив-24».

Коллега Лобкова Сергей Ерженков написал в своем Facebook, что телеведущего отпустили из ОВД, оштрафовав на 500 рублей. Штраф, по словам Ерженкова, «пойдет на благоустройство Москвы».

Реквизит, как отметил коллега ведущего, полиция изъяла.