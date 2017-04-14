Не уступивших дорогу скорой, МЧС и полиции лишат прав на год

Российских водителей, не пропустивших автомобиль со спецсигналами, хотят лишать прав сроком на один год.

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который предлагает внести изменения в ст. 12.17 КоАП РФ и ужесточить наказание в отношении водителей, не освободивших проезд для машины со спецсигналами.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на документ, за непропуск автомобилей с включенной мигалкой предлагается ввести повышенный штраф. В настоящий момент за непропуск автомобиля с проблесковым маячком водитель должен заплатить 500 рублей, депутаты предлагают увеличить штраф до 1500 рублей.

В случае, если на машине также есть специальная раскраска, характерная для автомобилей экстренных служб, водителя могут и вовсе лишить прав на срок от 6 месяцев до одного года (сейчас действует лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев).

Это касается не только машин скорой помощи, но также автомобилей полиции, МЧС и других экстренных служб.

Свою подпись под данным законопроектом уже поставили несколько десятков парламентариев, однако в профильном комитете выразили сомнение в необходимости принятия таких поправок.

Как пишет издание, там сомневаются, что кто-то будет «ловить нарушителей с поличным».



Газеты отмечает, что поводом для очередных инициатив по ужесточению ответственности водителей за отказ уступить дорогу спецтранспорту стал громкий инцидент в Петропавловске-Камчатском, где в январе 2017 года скорая не смогла спасти молодого человека из-за женщины-водителя, не пропустившей медицинский автомобиль.