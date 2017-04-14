Общество
Источник: "Газета.ru"
11:33, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Не уступивших дорогу скорой, МЧС и полиции лишат прав на год

Российских водителей, не пропустивших автомобиль со спецсигналами, хотят лишать прав сроком на один год.

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который предлагает внести изменения в ст. 12.17 КоАП РФ и ужесточить наказание в отношении водителей, не освободивших проезд для машины со спецсигналами.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на документ, за непропуск автомобилей с включенной мигалкой предлагается ввести повышенный штраф. В настоящий момент за непропуск автомобиля с проблесковым маячком водитель должен заплатить 500 рублей, депутаты предлагают увеличить штраф до 1500 рублей.

В случае, если на машине также есть специальная раскраска, характерная для автомобилей экстренных служб, водителя могут и вовсе лишить прав на срок от 6 месяцев до одного года (сейчас действует лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев).

Это касается не только машин скорой помощи, но также автомобилей полиции, МЧС и других экстренных служб.

Свою подпись под данным законопроектом уже поставили несколько десятков парламентариев, однако в профильном комитете выразили сомнение в необходимости принятия таких поправок.

Как пишет издание, там сомневаются, что кто-то будет «ловить нарушителей с поличным».

Газеты отмечает, что поводом для очередных инициатив по ужесточению ответственности водителей за отказ уступить дорогу спецтранспорту стал громкий инцидент в Петропавловске-Камчатском, где в январе 2017 года скорая не смогла спасти молодого человека из-за женщины-водителя, не пропустившей медицинский автомобиль.

читайте также:Инциденты со скорой помощью стали в новостях уже сериалом
5 вопросов о главном. Кто мешает "скорой помощи"?
Sobesednik.ru попытался разобраться, почему участились ситуации, когда не пропускают скорую, и как их устранить »

читайте также:Теперь, если пациент ведет себя агрессивно, угрожает медикам или применяет силу, врачи смогут нажать на планшете кнопку в специальной программе - и на место прибудут сотрудники Национальной гвардии, которые усмирят хулигана
В профсоюзе медиков одобрили охранный договор "скорой" с Нацгвардией
Полиция не может защитить врачей «скорой», и им приходится за деньги нанимать себе охрану в лице Росгвардии »

Также по теме
Госдума
Инциденты со "скорыми"
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Помогут ли советы МИДа туристам не угодить в тюрьму за рубежом
17:02, 16 Апреля 2017
МИД выпустил памятку для российских туристов – как себя вести, чтобы не попасть за рубежом впросак или даже в тюрьму
»
Потомок Суворова возродил имение своих предков под Ростовом Великим
13:07, 16 Апреля 2017
Потомок Суворова возродил имение своих предков. Репортаж Sobesednik.ru
»
Мыши напугали Диану Пожарскую сильнее тигров и крокодилов
11:03, 16 Апреля 2017
Sobesednik.ru побывал на съёмках второго сезона «Отеля «Элеон» и пообщался с актерами сериала
»