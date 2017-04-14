"Лучший в мире метропоезд" запустили на "фиолетовой" ветке метро

14 апреля на Таганско-Краснопресненской линии московского метро начал курсировать поезд нового поколения «Москва».

Как сообщает РИА «Новости», поезд «Москва» запустили на «фиолетовой» ветке московского метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал новый поезд «лучшим в мире метропоездом». «Самое главное, что мы получили для москвичей, для пассажиров уникальный комфортный поезд, который и тише, и экономичнее, и комфортнее», — объяснил мэр.

Полностью старые поезда на Таганско-Краснопресненской ветке заменят на новые к 2020 году.