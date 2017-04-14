Лобков переоделся в пенис и снялся у пасхального яйца в Москве

Сотрудника телеканала «Дождь» Павла Лобкова задержали в Москве в костюме пениса.

Павел Лобков в костюме пениса сделал фото на фоне инсталляции, символизирующей пасхальное яйцо. После этого его задержали.

«Инсталляция от Петра Палыча Бирюкова и департамента по благоустройству. Полиция не оценила – Пашу задержали», – цитирует «Би-би-си» коллегу Лобкова Сергея Ерженкова.

Смысл акции Лобкова пока не раскрывается.

Отметим, что Павел Лобков, у которого в 2013 году обнаружили ВИЧ, известен просветительской работой по вопросам СПИДа.

По данным СМИ, в нынешнем году столичные власти планировали потратить 476 миллионов рублей на инсталляции, посвящённые Пасхе.