Общество
Источник: «Собеседник» №14-2017
10:05, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Легализация легких наркотиков в России: кто за, кто против?

Познер
Познер признался, что пробовал легкие наркотики
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru спросил мнение экспертов и известных людей о легализации легких наркотиков в России.

Телеведущий Владимир Познер совершил своеобразный coming out, признавшись, что в юности курил марихуану и даже пытался ее выращивать (что, кстати, симптоматично). И заявил, что легкие наркотики можно было бы легализовать. Нужно ли это делать?

Лев Левинсон, руководитель программы «Новая наркополитика»:

– Во всем мире идет смягчение режима в отношении наркотиков. С той же конопли в европейских странах снимаются уголовные санкции. Познер, как человек с европейскими взглядами, говорит нужные вещи. У нас, к сожалению, позиция в этом плане далеко не авангардная, но к нему стоит прислушаться. Нужно хотя бы смягчить санкции.

Александр Манякин, барабанщик группы «Кипелов»:

– Я к подобному отношусь абсолютно отрицательно. Считаю, что это не нужно, потому что можно зайти слишком далеко. Наша группа, например, этим не занимается. Еще во времена «Арии» у нас была песня «Ангельская пыль» – там Маргарита Пушкина (автор текста. – Ред.) все прекрасно описала. Если ее послушать, станет ясно, к чему это приводит и чем заканчивается.

Евгений Брюн, главный нарколог Минздрава РФ:

– Все очень просто. Существует законодательство, которое определяет ряд веществ как наркотические, т.е. подконтрольные в продаже, перевозке, применении и т.д. Россия в этом плане идет в русле международного законодательства. Ни о какой легализации речи быть не может в принципе.

Алексей Куринный, депутат ГД, комитет по охране здоровья:

– Если бы в Госдуму поступил подобный законопроект, я бы проголосовал против. На мой взгляд, наши граждане сегодня к такому не готовы. К тому же безопасность той же марихуаны далеко не доказана – там предстоит еще много исследований. До легализации мы не доросли и вряд ли когда-нибудь дорастем.

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Гужева Надежда

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