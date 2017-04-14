Общество
Источник: "Дождь"
14:47, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Кремль осудил угрозы чеченцев в адрес "Новой газеты"

Власти РФ осудили Чечню за призывы к «возмездию» в отношении журналистов «Новой газеты» из-за статьи о геях.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что религиозные и общественные деятели Чечни пригрозили расправой журналистам «Новой газеты» после того, как издание опубликовало статью о гонениях и убийствах гомосексуалистов в республики. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов встал на сторону коллег и призвал полицию отреагировать на угрозы в адрес журналистов.

Как передает телеканал «Дождь», в Кремле заявили, что следят за ситуацией вокруг «Новой газеты». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в правительстве не поддерживают силовые методы воздействия на сотрудников СМИ, к которым призвали в Чечне.

«Мы получали обращение от главного редактора "Новой газеты". Я получал письмо, где излагается эта ситуация. Мы полагаем, что если, по мнению кого-то, были клеветнические материалы, есть предусмотренные законом методы оспаривания. Разумеется, мы категорически против каких-либо других методов воздействия. Тем более против действий, которые могли бы составить угрозы для безопасности и жизни журналистов», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле на располагают «какой-либо достоверной информацией о каких-либо проблемах в этой области» в Чечне.

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