Общество
Источник: "Парламентская газета"
12:27, 14 Апреля 2017 Версия для печати

ГД хочет заставить власти платить за капремонт домов-памятников

Власти РФ пытаются найти средства на ремонт многоквартирных домов, являющихся культурными памятниками.

Как пишет издание «Парламентская газета», на сегодняшний день в России насчитывается около 13 тысяч многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. Этим домам требуется капремонт, однако денег на него нет ни у жильцов, ни у правительства.

Данную проблему депутаты и чиновники обсудили на круглом столе в Госдуме. Это произошло накануне Дня всемирного наследия, который празднуется 18 апреля.

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко обратила внимание участников встречи на то, что проведение реставрации в многоквартирных домах-памятниках «непосильно для большинства собственников», многие из которых являются неработающими пенсионерами.

«Государство должно выделять дополнительные средства на ремонт таких зданий. Памятники истории и культуры — это общенародная собственность. Поэтому финансирование их реставрации должно идти сверху», — заявила Драпеко.

Тем временем в Министерстве культуры предложили другое решение проблемы. Как заявил замглавы Минкульта Олег Рыжков, основная трудность состоит в отсутствии слаженности в работе разных ведомств, которые следят за состоянием многоквартирных домов.

«Минкульт сам не в состоянии проводить инвентаризацию таких домов, нам нужна помощь субъектов. И необходимо определять источники финансирования», — заявил Рыжков.

Он считает, что деньги на капремонт в таких домах должны выделяться в рамках региональной программы капремонта и отдельной программы, утверждённой субъектом Федерации.

читайте также:В Подмосковье необходим ремонт для 75 тысяч подъездов
Сбор на ремонт подъездов: первая ласточка провала капремонта?
Жители Подмосковья могут получить квитанции с новым платежом за ремонт подъездов. Sobesednik.ru узнал детали »

читайте также:Программа капремонта с самого первого дня вызывает споры
"Выросли не темпы капремонта, а темпы распила"
Сообщение о росте темпов капремонта по стране Sobesednik.ru обсудил с активистом протестующих против сборов »

Также по теме
Госдума
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Потомок Суворова возродил имение своих предков под Ростовом Великим
13:07, 16 Апреля 2017
Потомок Суворова возродил имение своих предков. Репортаж Sobesednik.ru
»
Мыши напугали Диану Пожарскую сильнее тигров и крокодилов
11:03, 16 Апреля 2017
Sobesednik.ru побывал на съёмках второго сезона «Отеля «Элеон» и пообщался с актерами сериала
»
Путешествуем по Ярославской области: гид по музеям и храмам на Волге
10:10, 16 Апреля 2017
Sobesednik.ru рассказывает о пяти интересных городах под Ярославлем, проехать мимо которых туристу просто нельзя
»