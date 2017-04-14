ГД хочет заставить власти платить за капремонт домов-памятников

Власти РФ пытаются найти средства на ремонт многоквартирных домов, являющихся культурными памятниками.

Как пишет издание «Парламентская газета», на сегодняшний день в России насчитывается около 13 тысяч многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. Этим домам требуется капремонт, однако денег на него нет ни у жильцов, ни у правительства.

Данную проблему депутаты и чиновники обсудили на круглом столе в Госдуме. Это произошло накануне Дня всемирного наследия, который празднуется 18 апреля.

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко обратила внимание участников встречи на то, что проведение реставрации в многоквартирных домах-памятниках «непосильно для большинства собственников», многие из которых являются неработающими пенсионерами.

«Государство должно выделять дополнительные средства на ремонт таких зданий. Памятники истории и культуры — это общенародная собственность. Поэтому финансирование их реставрации должно идти сверху», — заявила Драпеко.

Тем временем в Министерстве культуры предложили другое решение проблемы. Как заявил замглавы Минкульта Олег Рыжков, основная трудность состоит в отсутствии слаженности в работе разных ведомств, которые следят за состоянием многоквартирных домов.

«Минкульт сам не в состоянии проводить инвентаризацию таких домов, нам нужна помощь субъектов. И необходимо определять источники финансирования», — заявил Рыжков.

Он считает, что деньги на капремонт в таких домах должны выделяться в рамках региональной программы капремонта и отдельной программы, утверждённой субъектом Федерации.