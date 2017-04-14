Общество
Источник: Интерфакс
17:55, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Экс-главу Марий Эл арестовали на 2 месяца по делу о взятке

Экс-губернатора республики Марий Эл Леонида Маркелова, подозреваемого в получении взятки, арестовали до 12 июня.

13 апреля Sobesednik.ru писал о задержании экс-главы республики Марий Эл Леонида Маркелова по подозрению во взяточничестве. 6 апреля президент РФ Владимир Путин отправил Маркелова в отставку.

«Интерфакс» сообщает, что Басманный суд Москвы арестовал Леонида Маркелова на два месяца. Маркелов не только отказался признать свою вину, но и выразил намерение продолжить заниматься политикой.

По версии следствия, Леонид Маркелов получил взятку на сумму 235 миллионов рублей от бывшего владельца агрохолдинга «Акашево» Николая Криваша за «покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса». В посредничестве во взяточничестве подозревают главу телеканала «Регион 12» Наталью Кожанову, которую тоже арестовали до 12 июня.

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