Общество
Источник: Tatler
15:32, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Дочь Кадырова рассказала о своём стремительном замужестве

Дочь лидера Чечни Рамзана Кадырова рассказала, что познакомилась со своим мужем за две недели до вступления в брак.

В марте Sobesednik.ru писал, что старшая дочь Рамзана Кадырова, 18‑летняя Айшат, представила в Чечне свою первую коллекцию женской одежды. Модный показ дома Firdaws, открытого супругой Кадырова в 2009 году, посетили деятели российского шоу-бизнеса.

В интервью журналу Tatler Айшат рассказала, что её 19-летний муж является сыном погибшего друга и одноклассника Рамзана Кадырова. Девушка познакомилась с ним за две недели до церемонии бракосочетания. Когда состоялась свадьба, она не сообщила. Сейчас супруги живут неподалёку от резиденции главы Чечни.

По словам Айшат, она во всём советуется со своим мужем. Женщина может стать идеальной женой и матерью только в том случае, если соблюдает правила Священной книги, уверена дочь Рамзана Кадырова. «Главное, чтобы все они были в религии», – ответила она на вопрос о том, какими должны быть чеченские девушки.

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