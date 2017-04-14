Депутаты ГД предложили отдыхать на следующий день после Пасхи

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили сделать выходным днём понедельник, следующий за Пасхой.

По данным «Интерфакса», авторами этой инициативы стали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пасха является одним из главных христианских праздников, и во многих странах день, следующий за ней, также является выходным. Мы считаем, что целесообразно ввести подобную практику и в России», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поскольку в 2018 году Пасха выпадает на 8 апреля, депутаты предлагают сделать выходным днём 9 апреля.