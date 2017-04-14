Общество
Источник: Интерфакс
17:32, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Депутаты ГД предложили отдыхать на следующий день после Пасхи

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили сделать выходным днём понедельник, следующий за Пасхой.

По данным «Интерфакса», авторами этой инициативы стали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пасха является одним из главных христианских праздников, и во многих странах день, следующий за ней, также является выходным. Мы считаем, что целесообразно ввести подобную практику и в России», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поскольку в 2018 году Пасха выпадает на 8 апреля, депутаты предлагают сделать выходным днём 9 апреля.

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