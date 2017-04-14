Арестованный оппозиционер Мальцев заявил, что он не Геракл

Оппозиционера Вячеслава Мальцева арестовали на 15 суток за неповиновение полиции на митинге 26 марта.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании в Саратове оппозиционера Вячеслава Мальцева, у которого случился сердечный приступ во время этапирования в Москву. Ему предъявили обвинение в избиении полицейского на митинге 26 марта.

Корреспондент «Медиазоны» передаёт из зала Тверского районного суда Москвы, что Вячеслава Мальцева арестовали на 15 суток.

Мальцев отрицает свою вину и утверждает, что во время задержания на акции 26 марта его окружили митингующие, которые оттеснили его от полицейских. По словам оппозиционера, сам бы он не смог вырваться из рук полицейских: «Я не Геракл».

Судья Алексей Стеклиев отказался по просьбе защиты вызвать в суд полицейских, задерживавших Мальцева и составлявших протокол, о существовании которого стало известно только 14 апреля.

Ранее сообщалось, что 15 суток ареста получил соратник Мальцева – Константин Зеленин, которого тоже обвинили в неповиновении полиции.