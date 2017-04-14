Общество
Источник: Медиазона
16:47, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Арестованный оппозиционер Мальцев заявил, что он не Геракл

Оппозиционера Вячеслава Мальцева арестовали на 15 суток за неповиновение полиции на митинге 26 марта.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании в Саратове оппозиционера Вячеслава Мальцева, у которого случился сердечный приступ во время этапирования в Москву. Ему предъявили обвинение в избиении полицейского на митинге 26 марта.

Корреспондент «Медиазоны» передаёт из зала Тверского районного суда Москвы, что Вячеслава Мальцева арестовали на 15 суток.

Мальцев отрицает свою вину и утверждает, что во время задержания на акции 26 марта его окружили митингующие, которые оттеснили его от полицейских. По словам оппозиционера, сам бы он не смог вырваться из рук полицейских: «Я не Геракл».

Судья Алексей Стеклиев отказался по просьбе защиты вызвать в суд полицейских, задерживавших Мальцева и составлявших протокол, о существовании которого стало известно только 14 апреля.

Ранее сообщалось, что 15 суток ареста получил соратник Мальцева – Константин Зеленин, которого тоже обвинили в неповиновении полиции.

читайте также:Вячеслав Мальцев
Из свидетелей в обвиняемые? Как и за что задержали Вячеслава Мальцева
Соратник оппозиционера Вячеслава Мальцева рассказал, как его незаконно обыскали и отключили интернет. »

читайте также:Мало кто ожидал, что 26 марта на акцию протеста выйдет так много молодежи
5 главных вопросов о молодежи на митинге "Он вам не Димон" 26 марта
Sobesednik.ru попытался выяснить причины внезапной активности молодежи на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон» »

Также по теме
26 марта: последствия
Коррупция
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Помогут ли советы МИДа туристам не угодить в тюрьму за рубежом
17:02, 16 Апреля 2017
МИД выпустил памятку для российских туристов – как себя вести, чтобы не попасть за рубежом впросак или даже в тюрьму
»
Потомок Суворова возродил имение своих предков под Ростовом Великим
13:07, 16 Апреля 2017
Потомок Суворова возродил имение своих предков. Репортаж Sobesednik.ru
»
Мыши напугали Диану Пожарскую сильнее тигров и крокодилов
11:03, 16 Апреля 2017
Sobesednik.ru побывал на съёмках второго сезона «Отеля «Элеон» и пообщался с актерами сериала
»