В Москве запущен волонтерский сервис помощи людям с инвалидностью

Онлайн-сервис поиска волонтерской помощи для людей с ограниченными возможностями представили в Москве в Чистый четверг.

На портале для людей с инвалидностью Dislife.ru стартовал новый сервис. Виртуальная площадка, получившая название «Волонтер Dislife», призвана облегчить людям с инвалидностью доступ к помощи волонтеров. Причем речь идет не только о бытовых проблемах, таких как доставка продуктов из магазина или помощь в поездках, но о таких немаловажных вещах, как простое живое общение или совместные прогулки. Презентация проекта прошла в Москве 13 апреля, когда православные отмечают Чистый четверг — один из последних дней Страстной недели Великого поста.

«В нашем обществе есть нравственная проблема, когда "здоровые" не хотят замечать людей с инвалидностью, — заявил на пресс-конференции глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, возглавляющий попечительский совет портала Dislife.ru. — С помощью этого сервиса [«Волонтер Dislife» — прим. ред.] люди будут взаимодействовать друг с другом. Это замечательная инициатива неравнодушных людей, в ней присутствует самое главное — человечность, которой подчас так не хватает».

Миронов пообещал законодательную поддержку развитию волонтерского движения. Ранее при его содействии заработал сервис, помогающий людям с ограниченными возможностями в трудоустройстве, и за 2016 год им успешно воспользовались и нашли работу 150 человек с инвалидностью. Еще трем сотням инвалидов помогли по их обращениям на «горячую линию» с представителями власти.

Руководителем проекта на портале с ежемесячной аудиторией в 120 тысяч человек стал Юрий Ковалев. Проблемы людей с ограниченными возможностями, к несчастью, знакомы ему не понаслышке: он оказался прикован к инвалидной коляске из-за проблем с позвоночником. Также в презентации проекта приняли участие помощник директора ГБУ «Мосволонтер» Ирина Субботина, организация которой координирует усилия более 35 тысяч волонтеров, и директор благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепашка.

«На сервисе предусмотрена геолокация, и люди в процессе взаимодействия будут в том числе фиксировать проблемные точки городской среды, которых даже в Москве очень много. Будем собирать эту информацию и передавать ее городским властям», — добавил Сергей Миронов. В планах также распространить работу портала не только на Москву, но и на другие города России.