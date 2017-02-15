Общество
Источник: РИА «Новости»
12:45, 15 Февраля 2017 Версия для печати

СОБР штурмует квартиру с напавшим на инкассаторов в Отрадном

Силовики задержали одного подозреваемого в нападении на инкассаторов и установили местоположение другого.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что трое неизвестных 14 февраля в Отрадном напали на группу инкассаторов. В ходе перестрелки один из нападавших получил ранение, от которого скончался на месте происшествия. Двоим удалось скрыться.

Как сообщает РИА «Новости» 15 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых накануне вечером и отправили в больницу. Источник агентства рассказал, что силовикам удалось определить местоположение другого подозреваемого в нападении.

«Третий соучастник укрывается в квартире в Москве, правоохранители проводят операцию по его задержанию», — сказал он.

Источник не уточнил, по какому адресу проводится спецоперация, однако отметил, что в ней участвуют бойцы СОБРа.

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Карпухина Мария

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