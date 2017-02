Nickelback и Шварценеггер поссорились в твиттере из-за политики

Актер Арнольд Шварценеггер сравнил популярность Конгресса с герпесом и рок-группой Nickelback.

14 февраля актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выразил недовольство выборами в Конгресс США. В своем твиттере он задал вопрос читателям: «Если Конгресс менее популярен, чем герпес и Nickelback, то как 97% из них смогли переизбраться?»

На сообщение актера отреагировала группа Nickelback. В своем аккаунте в ответ на твит Шварценеггера музыканты написали, что являются его огромными фанатами, в частности, фильма «Бэтмен и Робин», который в 1997 году был номинирован на «Золотую малину» как один из худших фильмов всех времен. «Пожалуйста, не упоминайте нас в своих следующих мудрых изречениях», — добавили музыканты.

Актер, в свою очередь, поблагодарил группу за сдержанный ответ. «Отлично сыграно, сэр», — написали музыканты, добавив к твиту хештег «Уважение».

When Congress is less popular than herpes & Nickelback, how do 97% of them get re-elected? Gerrymandering. WATCH: https://t.co/SoX0tdlTeM — Arnold (@Schwarzenegger) 14 февраля 2017 г.

.@Schwarzenegger big fans. Approval rate this: Batman & Robin. Please leave us out of your future wisdom drops. Danke Shön Herr Governator. — Nickelback (@Nickelback) 14 февраля 2017 г.