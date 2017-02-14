Общество
Источник: Kaliningrad Room
13:22, 14 Февраля 2017 Версия для печати

В Калининграде вороны за две минуты прошли тест на интеллект

Работники зоопарка в Калининграде устроили рогатым воронам интеллектуальное испытание.

Как пояснили изданию Kaliningrad Room в пресс-службе зоопарка, абиссинским рогатым воронам постоянно необходимо поддерживать свой интеллект в тонусе. Две таких особи-самки приехали в калининградский зоосад около семи лет назад из Алма-Аты. Как отмечают орнитологи, птицы этого виды отличаются очень высоким уровнем интеллекта и им требуется постоянная умственная нагрузка.

Сотрудники зоопарки придумали для своих подопечных специальное задание. Для ворон оборудовали особую кормушку с секретом. В прозрачные контейнеры положили различные угощения, которыми любят полакомиться эти пернатые – творог, яйца, говядину и мышей. Сверху все это засыпали песком, корой, опилками и сеном. Каждая ячейка кормушки была закрыта при помощи отдельной веревочки. Чтобы достать еду, ворона должна была придумать, как открыть каждую из ячеек.

В результате воронам потребовалось всего две минуты, чтобы открыть ранее незнакомую кормушку и достать оттуда пищу. Им удалось догадаться, где находится угощение, распутать веревки, снять крышки и достать спрятанную еду. Орнитологи заметили, что умные калининградские вороны постоянно занимаются развязыванием узлов, а также очень любят играть в мяч.

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Соловьева Екатерина

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