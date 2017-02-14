В Чите 200 человек митингуют против отмены льгот нуждающимся

Жители Читы вышли на митинг против частичной отмены льгот ветеранам труда и многодетным семьям.

Как передает телеканал ОТР, около 200 человек вышли на акцию протеста в Чите. Митингующие выступают против введения так называемого критерия нуждаемости, которое предлагает ввести правительство Забайкальского края. Согласно данной инициативе, всех жителей региона предлагается поделить на несколько категорий исходя из уровня дохода.

Так, многодетным семьям, чей доход превышает 52 тысячи рублей в месяц, перестанут выплачивать государственное пособие. Кроме того, предлагается отменить льготы для некоторых пенсионеров, которые являются ветеранами труда.

За счет данного нововведения власти региона рассчитывают сэкономить в бюджете 182 миллиона рублей, сообщает ОТР. В Минфине Забайкалья заявили, что сэкономленные деньги пойдут на выплаты долгов по зарплате и позволят сократить внешний долг.

Однако федерация профсоюзов, которая организовала митинг, требует от властей отозвать данный законопроект.

Как отмечает телеканал, в случае принятия данного законопроекта, материальной поддержки лишатся более пяти тысяч льготников Забайкальского края.