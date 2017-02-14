Успеть увидеть Ленина: как Мавзолей закрывают на профилактику

Sobesednik.ru вместе с последними туристами побывал в Мавзолее Ленина — со дня на день он закрывается на профилактику.

Возле крупных торговых центров, на перекрёстках и у подземных переходов появились первые признаки неотвратимого восьмого марта, вестники дня всех влюблённых — пожилые женщины с ведрами. В ведрах цветы, по большей части тюльпаны.

Вокруг вёдер жидкая каша из свежего снега, по которому скользят граждане, по какой-то причине опаздывающие на работу. Подскальзываются они и на брусчатке Красной площади, торопясь занять место в очереди к телу усопшего вождя. Через несколько дней с вождем будут совершать процедуры под названием «профилактические работы» — вот и спешат граждане увидеть тело, пока можно.

— А сколько вход стоит? — интересуется у очереди представитель группы мужчин в спортивных штанах.

— Да вроде бесплатно, — отвечает ему очередь.

— О, парни! Ну чего, тогда встанем, постоим, раз бесплатно.

Девушки, окружившие даму в шубе, сомневаются: в Мавзолей или в ЦУМ (они перепутали его с ГУМом). В итоге останавливают свой выбор на Универсальном магазине, отпрашиваются и оставляют школьную учительницу в очереди одну.

В десять часов полицейские стали пропускать сквозь рамки первых досмотренных (это нужно: покушения на вождя совершают и после его смерти). После рамок стандартный проход мимо могил — снег с имён погребённых заботливо стряхивается веником безымянного рабочего в оранжевой жилетке. Затем беглый («гражданка, не мешайте проходу, пожалуйста») и почтительный («гражданин, соблюдайте тишину») обзор тела. Заключительная фотография возле бюста Сталина — и конец. На все про все не больше десяти минут, на Ленина — не больше минуты.

Полицейские на выходе не столь корректны: один свистом привлекает внимание граждан, перепутавших вход в Мавзолей с выходом: «Э, куда?» — и направляет их в нужную сторону небрежным движением руки.

Те же, кто благополучно нашёл выход из лабиринта надгробий и железных ограждений, выглядят посвежевшими после краткого тягостно-молчаливого пребывания в усыпальнице.

— Как будто сейчас проснётся. Думал, он глаза сейчас как откроет! — радостно заявляет румяный подросток лет тринадцати.

— Да, сохранили его хорошо, — с хозяйственной ноткой в голосе подтверждает его мама, но одергивает себя и сама принимается улыбаться: — Ну все, я поклонилась Ленину!

Общее мнение группы туристов высказывает молодая француженка (остальные уже в возрасте и не так хорошо говорят по-английски): она сообщает, что для неё это ненормальная ситуация — что тело человека… совещается с остальными и вспоминает — тело Ленина! — лежит на главной площади города.

Вообще большинство выходящих из усыпальницы высказываются в пользу захоронения тела: дескать, тело по-христиански похоронить, в Мавзолее устроить музей. Чему будет посвящён музей, если из него будет убран единственный «экспонат», граждане не уточняли. Лишь пожилая супружеская пара — оба приземистые, вкрапления золотых зубов, нахмуренные брови — бросили: «Не мы клали, не нам и хоронить».

Восторгов молодого человека по поводу жизнеподобия тела вождя не разделяет женщина, представившаяся экскурсоводом и пожелавшая не называть своего имени.

— Ну такой у него вид, будто он скульптура неживая.

— Пластмасска, — добавляет ее муж.

— Да! А пришли мы посмотреть на нашего, так сказать, предка, на отца русского пролетариата. Мы же тоже пролетариат, я считаю.

Я не дворянка, как бы это сказать, не голубых кровей, — с фрикативным «г» продолжает экскурсовод. — Хоть раз-то надо прийти, посмотреть, что это из себя представляет. Но я вообще верующая и считаю, что надо как-то его упокоить. Может быть, сто лет со смерти будет, тогда предадут земле?

Широко улыбнувшись, экскурсовод с мужем под руку ушли в снег: они были одними из последних посетителей. Ленин же остался — по крайней мере, до четверга.