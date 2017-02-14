РФ сможет отказать иностранным судам в конфискации активов

В Госдуме рассмотрят законопроект о принудительной конфискации преступных доходов по запросу зарубежных судов.

Как пишет ИА Regnum, 14 февраля кабинет министров внес в Госдуму РФ законопроект о конфискации активов, полученных преступным путем, по запросу иностранных судов.

При этом данный документ содержит ряд условий, на основании которых российский суд может отказать в исполнении этого запроса.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, этот законопроект направлен на совершенствование правового урегулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам «выявления таких активов, их возможного замораживания, ареста и последующей конфискации».

Кроме того, в правительстве предложили внести в Уголовно-процессуальный кодекс новую главу, в которой будет прописан порядок признания и исполнения приговоров и постановлений судов иностранных государств, которые касаются конфискации доходов, полученных преступным путем и находящихся на территории России. Как отмечает Regnum, под такими доходами понимается имущество, указанное в статье 104.1 Уголовного кодекса.