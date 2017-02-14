Общество
Источник: ИА Regnum
14:14, 14 Февраля 2017 Версия для печати

РФ сможет отказать иностранным судам в конфискации активов

В Госдуме рассмотрят законопроект о принудительной конфискации преступных доходов по запросу зарубежных судов.

Как пишет ИА Regnum, 14 февраля кабинет министров внес в Госдуму РФ законопроект о конфискации активов, полученных преступным путем, по запросу иностранных судов.

При этом данный документ содержит ряд условий, на основании которых российский суд может отказать в исполнении этого запроса.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, этот законопроект направлен на совершенствование правового урегулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам «выявления таких активов, их возможного замораживания, ареста и последующей конфискации».

Кроме того, в правительстве предложили внести в Уголовно-процессуальный кодекс новую главу, в которой будет прописан порядок признания и исполнения приговоров и постановлений судов иностранных государств, которые касаются конфискации доходов, полученных преступным путем и находящихся на территории России. Как отмечает Regnum, под такими доходами понимается имущество, указанное в статье 104.1 Уголовного кодекса.

читайте также:На днях глава Минфина Антон Силуанов потребовал экстренно повысить пенсионный возраст в России
Госдума будет форсировать конфискацию имущества казнокрадов
Вместо повышения пенсионного возраста депутат предлагает срочно ввести конфискацию имущества коррупционеров »

читайте также:
Адвокат рассказал о методах сокрытия чиновниками иностранных активов и недвижимости
9 апреля в Госдуме сообщили о том, что все депутаты предоставили отчет о своих доходах, расходах и имуществе и зарубежных активов у них не оказалось »

Также по теме
Госдума
Медведев
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Успеть увидеть Ленина: как Мавзолей закрывают на профилактику
15:50, 14 Февраля 2017
Sobesednik.ru вместе с последними туристами побывал в Мавзолее Ленина — со дня на день он закрывается на профилактику
»
Материнский капитал и ипотека: что хотят поменять в Госдуме
15:24, 14 Февраля 2017
Sobesednik.ru расспросил экспертов об изменениях в закон об использовании материнского капитала, которые готовит Дума
»
Емельяненко влетит от "Ахмата" 1 апреля?
15:06, 14 Февраля 2017
Александр Емельяненко по выходе из тюрьмы заключил самый странный контракт в своей жизни, узнал Sobesednik.ru
»