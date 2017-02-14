Общество
Источник: ICTV
07:31, 14 Февраля 2017 Версия для печати

Оставшийся без угля Киев не будет просить электроэнергию у РФ

Украина не собирается импортировать электроэнергию из России, несмотря на энергетический кризис в стране.

Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик вечером в понедельник, 13 февраля, заявил о том, что Украина не намерена восполнять свои запасы электроэнергии за счет России. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

«Я убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас», — заявил Насалик.

По его словам, в настоящее время на Украине наблюдается сильная нехватка антрацитовой группы угля, который используют украинские электростанции. По мнению Насалика, Украина может избавить от зависимости от данного вида топлива в течение 2-2,5 лет. Министр добавил, что в Киеве уже подготовили законопроект о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение кабмина.

Как отмечает Насалик, энергетики нашли выход в постепенном переходе на газовую группу угля.

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