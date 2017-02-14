"Не хотелось бы превращать борьбу с сектами в охоту на ведьм"

Чем займется новая комиссия по борьбе с «деструктивными сектами» во главе с Еленой Мизулиной, разбирался Sobesednik.ru.

При Совете Федерации будет создана рабочая группа по борьбе с деструктивными сектами, которую возглавит Елена Борисовна Мизулина. Такое решение было принято в ходе заседания комитета по конституционному законодательству.

По данным, озвученным г-жой Мизулиной, в настоящий момент в Российской Федерации действует «порядка 500 деструктивных сект». Ситуацию, по мнению сенатора, осложняет то, что «в российском законодательстве как такового понятия "секта", тем более "деструктивная секта", не существует», а сами секты маскируются под различные организации, проводящие психотренинги и семинары по развитию лидерских качеств. «А отдельные умельцы рассказывают, как выжить, если наступит конец света, или, например, как телепортироваться на другие планеты, и желательно вместе с имуществом», — поделилась сенатор.

Г-жа Мизулина, кстати, не преувеличивает. Мы знаем даже партию с похожей программой: до недавних выборов в Госдуму ее не допустили. Но не из-за программы, а из-за нарушений в подаче документов.

— На самом деле на территории Российской Федерации функционирует гораздо более 500 сект, в том числе и тоталитарной направленности, — поясняет руководитель антисектантского проекта «Гнев», кандидат исторических наук Александр Чаусов. — 500 — это только крупные объединения, известные еще с 90-х годов. Но законодательная проблема действительно есть. Это не очень верная правоприменительная практика. Проблема в том, что эти секты не имеют никакого отношения к религиозным организациям. Это, как правило, мошеннические группировки, и религия у них — всего лишь инструмент для манипулирования людьми, выкачивания из них денег и отъема их имущества. А статьи против мошенничества в российском законодательстве, насколько известно, есть.

По мнению эксперта, законодательная работа все-таки ведется. Например, «миссионерские поправки из "пакета Яровой" — это неплохо». Отметим, однако, что недавно именно именно по этим поправкам был задержан обычный преподаватель йоги.

— Не хотелось бы, чтобы все это превратилось в охоту на ведьм, — говорит Чаусов. — Хотелось бы, чтобы была четкая правоприменительная практика, которая не противоречила бы закону о свободе совести и вероисповедания. Любой сектовед вам скажет, что он борется не с сектантами — это несчастные, обманутые люди, — а с самими структурами, непосредственно с принципом обмана. Посмотрим, что будет делать эта рабочая группа, какие меры примет. И делать выводы уже по факту

На заседании Елена Мизулина подчеркнула, что «объявляя войну деструктивным, тоталитарным сектам, нельзя допустить наступления на традиционные религиозные организации». В их лице сенатор расчитывает получить «сильных союзников в борьбе с мошенниками».