Минпромторг предложил продвигать ЗОЖ вместо лицензий на табак

Минпромторг и Минсельхоз высказались против возвращения лицензирования на табачном рынке РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Роспотребнадзор предложил правительству РФ запретить кальяны и вейпы из-за сомнительного содержимого используемых в них курительных смесей.

Как пишет газета «Известия», Минпромторг и Минсельхоз не поддержали возвращение лицензирования производства табачных изделий. С данной инициативой выступил замглавы МВД Игоья Зубов. По его мнению, возвращение лицензий должно способствовать снижению «криминализации отрасли».

Однако в Минпромторге не разделяют мнения Зубова. В ведомстве заявили, что «на настоящий момент введение лицензирования производства табачных изделий поддержано быть не может». Замглавы министерства Виктор Евтухов в письме заместителю руководителя Минсельхоза Ивану Лебедеву напомнил, что табачная отрасль уже подлежала лицензированию, которое было отменено с 25 ноября 2007 года «с целью устранения административных барьеров».

«Необоснованные запреты приведут к увеличению нелегального рынка табака, который сейчас находится на уровне статистической погрешности 2,2%», — считает Евтухов. По его мнению, снижать уровень потребление табачной продукции в России следует не за счет «формирования системы запретов и ограничений», а при помощи пропаганды здорового образа жизни среди населения.