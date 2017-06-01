Культуру доноса – в массы! Адвокат Клювгант о "пакете Яровой"

Sobesednik.ru обсудил с адвокатом Вадимом Клювгантом первый в современной России приговор за недоносительство.

Депутат Ирина Яровая и силовое лобби торжествуют. Суд в Астрахани приговорил жителя города Улугбека Гафурова к штрафу в 70 тыс. руб. за то, что тот не сообщил о знакомом, прошедшем подготовку у боевиков в Ираке. Знал, но с заявлением в органы не побежал. И еще легко отделался – мог бы и тюремный срок получить.

– Обычно у нас наказывают за преступные действия. Здесь же речь идет, наоборот, о бездействии...

– В принципе преступное может выражаться и в форме бездействия, хоть это происходит и намного реже. Есть в Уголовном кодексе статья «Оставление в опасности». Есть наказание за халатность. Обязательное условие наступления уголовной ответственности – не просто нарушение обязанностей, а если оно повлекло за собой тяжкие последствия.

Норма же, о которой мы говорим, вообще не завязана на последствия. Карается несообщение даже о чем-то еще только готовящемся, эфемерном. Сообщать нужно о планируемых нарушениях 16 статей УК, в том числе о «содействии террористической деятельности». Главная порочность этого закона – в отсутствии четких формулировок, его можно толковать в любую сторону.

По сути, идет последовательный возврат к институту недоносительства.

Вадим Клювгант Фото: Стоп-кадр YouTube

– Можно легко представить себе ситуацию, когда один на другого донесет из-за личной обиды.

– Есть уголовная ответственность за ложный донос, но таких дел – единицы. Необходимо еще доказать, что донос был заведомо ложным.

– Имеет ли вообще этот закон из «пакета Яровой» отношение к реальной борьбе с терроризмом?

– Законодатель стремился все максимально запретить и надеялся на превентивный эффект. Но, на мой взгляд, этот подход больше похож на пропагандистскую акцию. Скептически отношусь к тому, что он сделает жизнь безопаснее. Скорее поможет добиваться ответственным службам нужных статистических показателей. Здесь есть существенный риск из-за того, как в России осуществляется правосудие.

Как будет работать статья о недоносительстве, покажет время. Дело Гафурова стало первым, но не совсем показательным, так как свою вину он признал. А как быть с доказательствами в случае непризнания? Пока все выглядит так, что обвинителям будет достаточно факта, что гражданин знаком с обвиняемым в терроризме, а значит, якобы не мог не знать о готовящемся преступлении. Поэтому единственное, что можно посоветовать желающим обезопасить себя от кары государства, тщательнее выбирать друзей и быть осторожнее в разговорах и интернет-переписке.