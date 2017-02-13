Захвативший мать в заложники под Белгородом мог быть пьян

Сотрудники Росгвардии освободили заложников, которых удерживал 26-летний мужчина в Белгородской области.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в городе Губкине Белгородской области мужчина взял заложников. Сообщалось, что он удерживает свою мать на балконе и угрожает ей ножом. Во время переговоров с силовиками он попросил питьевую воду и пачку сигарет.

Как пишет ТАСС, по предварительной информации, злоумышленник находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

На сайте Росгвардии сказано о том, что сотрудники ведомства вместе с бойцами ОМОН освободили заложников. Уточняется, что в заложники были взяты мама и бабушка мужчины.

«Сотрудники Росгвардии сумели незаметно войти в жилое помещение и обезоружить злоумышленника. Он передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — сказано в сообщении ведомства.