Общество
Источник: Интерфакс
11:47, 13 Февраля 2017 Версия для печати

В Саратове к пенсионерке катафалк прибыл на 40 минут раньше "скорой"

К 92-летней пенсионерке, вызвавшей скорую помощь, раньше всех приехал катафалк похоронной компании.

Как пишет «Интерфакс» 13 февраля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил заместителю председателя правительства региона разобраться в инциденте, когда в областном центре к почувствовавшей себя плохо пенсионерке раньше всех приехал катафалк похоронной компании.

Агентство уточняет, что инцидент произошел на прошлой неделе. Житель Саратова позвонил в службу спасения и попросил связать его со скорой помощью, так как его 92-летней бабушке стало плохо. «Скорая» приняла вызов мужчины, однако первым к дому подъехал катафалк похоронной компании. Медики прибыли спустя 40 минут.

Отмечается, что областная прокуратура также начала проверку по факту публикации информации в СМИ.

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