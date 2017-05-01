Скажи "сыр" – и заплачь. Как Россия кормит своих граждан под санкциями

Третий год идет импортозамещение. Как успехи? Доживем ли до изобилия дешевых и качественных продуктов?

Sobesednik.ru поговорил с директором Института аграрного маркетинга Еленой Тюриной об импортозамещении и санкциях.

Санкции, антисанкции, рост цен, уничтожение импортных продуктов, фальсификация и падение качества – за последние три года желудки и умы россиян немало натерпелись.

Между тем мы вовсе не с 2014-го, когда начались известные события, а с 2010 года идем курсом Доктрины продовольственной безопасности РФ, по которой Россия должна обеспечивать себя продуктами на 90%. Третий год идет импортозамещение. Как успехи? Доживем ли до изобилия дешевых и качественных продуктов?

– Елена Борисовна, чем-то уже можем себя накормить сами?

– Зерном, сахаром, растительным маслом мы обеспечены на 100%. Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, второе место в мировом экспорте подсолнечного масла.

Хорошие результаты в мясном комплексе: по свинине, курице мы уже полностью обеспечиваем свои потребности, а крупные агрохолдинги начали сертификацию продукции для получения разрешения на экспорт в отдельные страны – Китай, Вьетнам, государства СНГ.

– А говядину по-прежнему завозим...

– Главный фактор – это объем инвестиций. Свинина занимает первое место по объему инвестиций – 16% всех средств, вложенных в АПК. На втором месте бройлер – 13%. Производство говядины развивается медленнее еще и из-за длительного периода реализации проектов по выращиванию мясного скота. Но и здесь импорт постепенно снижается.

Скажи «сы-ы-ыр» и заплачь

– Больше всего головной боли санкции добавили любителям сыров и молочной продукции. Цены выросли, качество упало. Есть ли шанс вернуться хотя бы к исходным данным 2014 года по цене – качеству?

– Производство молочной продукции за время действия санкций увеличилось на 3,4%, при этом производство сливочного масла сократилось на 1,5%, а сливок и творога выросло на 5–8%. Сыров делаем больше на 20%.

Но 25–30% всей молочной продукции производится с применением растительных жиров, пальмового масла, которое вводится в молочные продукты, замещая сырое молоко. Возникают вопросы к качеству этого продукта.

Основная проблема молочного рынка – большой дефицит сырого товарного молока, которое производится не фермерами, а сельхозпроизводителями на современных комплексах. Доля фермеров на рынке молока, кстати, достаточно велика – порядка 40%. Но этого не хватает. Тормозит развитие и другой фактор – долгий период окупаемости проектов.

Елена Тюрина Фото: из личного архива

– С молочкой это давняя проблема. А вот почему картошку свою не можем вырастить? В магазинах зимой – импорт.

– Выращиваем! И в достаточных объемах. Не только картошку, но и весь так называемый борщевой набор. Зимний импорт овощей – это проблема не производства, а хранения. Но овощехранилища строятся, в это вложено немного – 1,7% от общего размера инвестиций в АПК, – но дело уже сдвинулось с мертвой точки. Кстати, в этом году мы зафиксировали свое­образный рекорд – минимальный сезонный рост цен на овощи. Обычно темпы роста цен по овощам в зимний период доходили до 45–50%, а в 2014 году на фоне падения рубля и санкций было все 70–80%. В этом году ждем меньше – порядка 20–30%. Могу еще сказать, что пошли инвестиции в тепличные хозяйства – производство томатов, огурцов, салатной зелени, – благодаря чему доля импорта в зимний период уже снизилась с 70 до 45–50%.

Куда фермеру податься?

– Инвестиции, о которых вы говорите, попадают в основном агрохолдингам-гигантам?

– Тут есть проблемы. Мы видим усложненный доступ к льготному финансированию для новых проектов. Деньги получают в основном проекты известных на рынках компаний. То есть финансирование направлено на поддержку крупного бизнеса, причем уже действующего. Но это тоже понятно: меньше риски невозврата заемных средств.

– Вот фермеры и устраивают то бунты, то марши...

– Фермеров, конечно, тоже необходимо финансировать. Но здесь нужно смотреть, какое место они могут занять на нашем рынке. Конкурировать с крупными производителями им тяжело, потому что себестоимость производства у фермера, конечно, выше. Я вижу для фермеров сегодня два пути. Первый – это интеграция в структуру крупного производителя на обсуждаемых условиях. Второй – работа в нише экологичной премиальной продукции. Но это отложенная перспектива, так как в текущих условиях уровень доходов населения не позволяет увеличивать потребление продуктов высокой стоимости.

– Количество часто не озна-чает качество. Полки в магазинах не пустуют, но вот то, что на них, иногда шокирует даже проверяющих.

– Рынок сегодня подстраивается под потребителя. Потребители делятся на группы по уровню доходов – с низким, средним, высоким доходом. Наибольший объем продаж отмечается в среднем ценовом сегменте, и удержать здесь цену на приемлемом для потребителя уровне, не снижая качества, производителю сегодня очень сложно. Поэтому надо четко понимать: если идете покупать дешевый продукт, он будет не очень качественный и не очень натуральный – могут быть добавки. Если вы идете за дорогим продуктом, больше шансов купить качество. Читайте этикетки и понимайте, за что вы платите – за содержание молочного или растительного жира, от этого зависит вкус. Если видите явные фальсификаты, нужно жаловаться в Роспотребнадзор.

Отмена санкций больно не ударит

– Что нам не импортозаместить, сколько ни старайся?

– Естественно, мы всегда будем импортировать тропические фрукты – по чисто климатическим причинам. Помню, много было переживаний, когда запрещали польские яблоки. До санкций мы импортировали до 1,5 млн тонн в год, главным поставщиком была Польша. А сейчас мы уже видим достаточно серьезные проекты по возобновлению садов: они реализуются и на юге, и в Центральном регионе, и уже заметно увеличение предложения российских яблок. Причем это происходит параллельно со строительством плодохранилищ, которые позволяют хранить яблоки с момента уборки урожая до лета, 8–9 месяцев. Сегодня российские яблоки можно купить и зимой.

Читайте этикетки и понимайте, за что вы платите Фото: Global Look Press

– А премиальные сыры и пресловутый хамон?

– Мы пока не производим премиальные сыры – у нас просто еще мало практики. Но это все равно и сейчас присутствует на рынке. Хамон есть, французские сыры. У нас есть поставщики, в отношении которых не действует эмбарго – Сербия, Хорватия, Словения. Через них поступает необходимое количество продукции. К тому же используются теневые схемы поставки.

– А будут снижаться цены? Иногда российский продукт стоит ненамного дешевле, чем его собрат, приехавший в Россию через полмира. П­очему?

– Чем выше уровень насыщенности рынка, тем меньше темпы роста цен. Наверное, вы обратили внимание, что цены на свинину и курицу практически не растут, потому что большое предложение. Но в структуре себестоимости продуктов немалую роль играют и затраты на электричество, газ, топливо. Когда они повышаются, это увеличивает себестоимость. Поэтому ждать стабильности цен можно только в случае, если будут зафиксированы цены для сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий. Это станет моментом сдерживания цены.

– Что будет, если отменят санкции?

– Не вижу ничего страшного. Вероятно, так и произойдет к концу 17-го года. Но я не думаю, что это негативно отразится на нашем рынке. Посмотрите на примере той же птицы. В 2000 году мы импортировали порядка 60%, одних только «ножек Буша» 1,3–1,4 млн тонн. Но после того, как стало расти производство отечественной продукции, мы полностью от них отказались. У наших покупателей высок «патриотизм» – доверие к отечественным продуктам. Поэтому, если даже будут отменены санкции, я не вижу серьезных угроз. И при том курсе доллара, который сейчас установился, европейские производители просто не смогут серьезно конкурировать с российскими.