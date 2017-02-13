Погода в Москве признана опасной из-за сильных метелей

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр РФ, во вторник, 14 февраля, в Москве и Подмосковье ожидаются метель и порывистый ветер. В связи с этим в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, «погода потенциально опасна».

В понедельник, 13 февраля, в столице будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Ближе к вечеру ожидается облачная погода и снег. Температура воздуха не опустится ниже 3-5 градусов мороза, по области ожидается от 3 до 8 градусов ниже нуля.