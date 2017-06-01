Основатель "Холодильник.ру" хлопнул дверью

Создатель одного из крупнейших российских интернет-магазинов избавился от сомнительного бизнеса.

Валерий Ковалев перестал быть официальным владельцем интернет-магазина бытовой техники «Холодильник.ру», оставив компанию с долгами и неоднозначной репутацией.

Фирма ушла в неизвестность

Несколько недель назад у «Холодильник.ру» неожиданно, без всяких громких объявлений в СМИ сменился хозяин. Вместо ООО «Эдил-Импорт», сооснователем которого был знакомый по публикациям в «Форбс» бизнесмен Валерий Ковалев, его владельцем стало прежде (да и сегодня) неизвестное ООО «ТрейдСервис» столь же неизвестного Владимира Ригера.

Одна из самых дорогих интернет-компаний России, два года назад оцененная экспертами того же «Форбс» в 380 млн долларов, оказалась в собственности фирмы, выручка и прибыль которой в 2015 году составила, по данным СКРИН, 0 рублей 0 копеек (и это – еще успех: 2014 год «ТрейдСервис» вообще встретил с убытком).

Впрочем, о новом владельце чуть ниже. А сейчас – о том, что всего полтора года назад к «Холодильник.ру» присматривались серьезные инвесторы: «Юлмарт», «Сумма Капитал», «ВТБ Капитал»... Но все они почему-то один за другим отказались от сделки. «Собеседник» решил выяснить, почему.

Отчитали по-английски

Есть в Британии такая аудиторско-консалтинговая компания – называется Ernst & Young (EY), одна из крупнейших и авторитетнейших в мире. Именно она в 2014 году составила финансовый и налоговый отчет о работе «Эдил-Импорта» и других компаний, входящих в группу. Этот конфиденциальный отчет почти на сотню страниц был составлен с целью привлечь Валерием Ковалевым потенциальных инвесторов, но скорее их отпугнул.

Поставщикам неофициально возвращали 40% рекламного бонуса

Что же такого спрятано в «Холодильник.ру», что российский рынок счел неприемлемым? «Собеседнику» удалось ознакомиться с текстом отчета, и в нем мы встретили удивительные вещи: в работе интернет-магазина, если верить документу, нашлось место и «неофициальным выплатам сотрудникам государственных структур» (иными словами, взяткам), и неуплате налогов, и банальной обналичке средств...

Взять, к примеру, фиктивные расходы, которые «Эдил-Импорт» якобы оплачивал своим «техническим» компаниям, получая затем налоговый вычет. Только за это, подсчитали аудиторы, лишь за два года с хвостиком фирма задолжала государству 549 млн рублей. Еще на 588 млн рублей владелец интернет-магазина нагрел бюджет на серых зарплатах. Часть наличных платежей (проценты по кредитам, плата за монтаж техники и т.п.) «Эдил-Импорт» также не отражал в своих финансовых отчетах. Полученные неучтенные средства обналичивались с помощью финансовых операций между фирмами группы. Все это есть в отчете EY. Как будто речь идет не о солидном «Холодильник.ру», а о какой-то «Стиральная-машинка.ру».

«Холодильник.ру» замедленного действия

Что важно, партнер Ernst & Young Андрей Речицкий (один из авторов отчета) в разговоре с «Собеседником» и подлинность самого документа, и достоверность изложенных в нем сведений не опроверг.

И еще одну любопытную вещь аудиторы обнаружили в «Холодильник.ру» – его EBITDA. Это такой аналитический показатель, который равен объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации. Так вот, «с учетом, – как сказано в отчете EY, – корректировок, предложенных по результатам финансовой и налоговой экспертизы, показатель EBITDA в каждом из рассматриваемых периодов является отрицательным и составил (125,3) млн руб. (1,59% от выручки) в 2012 году, (43,7) млн руб. (0,44%) в 2013 году и (97,4) млн руб. (3,76%) в 1кв14».

То есть, выходит, даже до выплаты государству мизерных налогов интернет-магазин работал фактически в минус. На 31 марта 2014 года при вроде бы впечатляющих оборотах чистый долг компании превышал 2,3 млрд рублей.

В аудиторском отчете взятки упомянуты отдельной графой

Даже недвижимость у фирмы и та почти вся находилась в аренде (автомобили, склады, магазины). Интересно, какие документы подсовывало руководство «Холодильник.ру» менеджерам Сбербанка, МКБ и других финансовых структур, когда набирало там многомиллионные кредиты! По данным системы СПАРК, по итогам 2015 года задолженность компании превышала прибыль примерно в 100 раз. Обеспечением кредитов являлся товар на складе, но и тот был получен в кредит (только уже у поставщиков).

Рядом с подобным бизнесом не сможет конкурировать ни один легальный. Вот только судьба всех финансовых пирамид давно известна.

В декабре прошлого – январе этого года в отношении «Эдил-Импорта» было возбуждено сразу два исполнительных производства – приставы пытаются взыскать с компании то, что та должна заплатить по решению суда, но не стремится делать это добровольно. И если уклонение от первого долга понять еще можно (все-таки задолженность в 422,8 млн рублей, по данным СКРИН, сумма немалая), то неуплата госпошлины в 300 руб­лей вызывает недоумение. Неужели у основателя «Холодильник.ру» не нашлось трехсот не миллионов и даже не тысяч, а просто рублей для сохранения остатков репутации?

Эдилов комплекс

Немудрено, что с таким послужным «портфолио» недавний «любимчик» «Форбс» Валерий Ковалев так и не смог подыскать мало-мальски авторитетного покупателя на «Холодильник.ру». Нынешнего владельца магазина – «ТрейдСервис» – считать за такового нельзя даже с большой натяжкой. Видимо, самый большой плюс этой компании состоит в том, что юридически она расположена в городе Жуковском, неподалеку от места прописки еще одной ковалевской фирмы – «Берег».

При этом на сайте «Холодильник.ру» вскользь упомянуто, что с мая 2016 года по агентскому договору №27/05 ООО «ТрейдСервис» осуществляло доставку товара. Что же получается? Недавний грузчик вдруг превратился в хозяина? С чего бы это?

На сервисе «Яндекс.Маркет» «ТрейдСервис» был зарегистрирован как собственник интернет-магазина 12 декабря 2016 года, за день до того, как Федеральная служба судебных приставов должна была списать со счетов «Эдил-Импорта» круглую сумму по проигранному судебному иску. То, что формально «Холодильник.ру» теперь принадлежит посторонней структуре, прежнему собственнику только на руку – за его долги никто не наложит на товары фирмы арест. А что новый хозяин магазина не так уж далек от старого – это еще доказать надо.

Так что у «Эдил-Импорта» все пока хорошо. Прежней собственности у него уже по документам нет, сам он вот уже несколько лет, как принадлежит кипрскому офшору, а бойкая торговля интернет-магазина при этом не утихает. Поставщики («Атлант», «Саратов», «Гефест», «Бирюса», «Норд», «Смоленск», Liebherr, Bosch, Siemens, Indesit, Electrolux, Zanussi, LG Electronics, Samsung, Hoover, Daewoo) все еще предоставляют «Холодильник.ру» свою технику (ведь, согласно отчету EY, сотрудники, например, Electrolux получают за это неофициальные бонусы), а покупатели – свои наличные деньги. Рискуя: первые – остаться без уже отгруженного товара, а вторые – без возможности его возвратить в случае форс-мажора. Ведь с таким противоречащим закону содержимым «Холодильник.ру» нет никаких гарантий, что его в конце концов «не отключат от розетки».

Впрочем, надеемся, с интернет-магазином все в конечном счете будет хорошо. Любые уполномоченные органы могут официально запросить аудиторский отчет Ernst & Young, сделать из него соответствующие выводы и разложить в «Холодильник.ру» все по правильным полочкам.

Цифра

1.220.850.000 рублей недоплатили компании Ковалева в бюджет за три с небольшим года. (Отчет Ernst & Young)