Обломки упавшего вертолета и тело женщины нашли на Алтае

При облете Телецкого озера в понедельник, 13 февраля, спасатели обнаружили обломки вертолета Robinson.

Sobesenik.ru ранее писал о том, что накануне на Алтае потерпел крушение вертолет, на котором находились пять человек. Воздушное судно упало в Телецкое озеро и затонуло.

«При облете акватории Телецкого озера спасателями на вертолете Ми-8, предположительно, были обнаружены обломки рухнувшего вертолета», — сказал источник РИА «Новости» в региональном МЧС.

Агентство также отмечает, что вместе с обломками было обнаружено тело одной из пассажирок.

По предварительным данным, на борту находились бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, замглавы многофункционального вертолетного комплекса «Хелипорт Москва» Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракицкий, его супруга и пассажир по имени Глеб Вореводин.