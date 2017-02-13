Общество
Источник: РИА «Новости»
09:42, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Обломки упавшего вертолета и тело женщины нашли на Алтае

При облете Телецкого озера в понедельник, 13 февраля, спасатели обнаружили обломки вертолета Robinson.

Sobesenik.ru ранее писал о том, что накануне на Алтае потерпел крушение вертолет, на котором находились пять человек. Воздушное судно упало в Телецкое озеро и затонуло.

«При облете акватории Телецкого озера спасателями на вертолете Ми-8, предположительно, были обнаружены обломки рухнувшего вертолета», — сказал источник РИА «Новости» в региональном МЧС.

Агентство также отмечает, что вместе с обломками было обнаружено тело одной из пассажирок.

По предварительным данным, на борту находились бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, замглавы многофункционального вертолетного комплекса «Хелипорт Москва» Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракицкий, его супруга и пассажир по имени Глеб Вореводин.

читайте также:FlyDubai
Летчик о крушении Boeing 737: Это не самоубийство пилота, а убийство пассажиров
Заслуженный летчик назвал действия пилота потерпевшего крушение лайнера FlyDubai в Ростове-на-Дону убийством пассажиров »

читайте также:Крушение «Боинга» на Украине
Мария Захарова: Доклад Bellingcat о крушении MH17 изучают эксперты
Мнения Марии Захаровой и Дмитрия Пескова о новом расследовании Bellingcat о крушении MH17 собрал Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

В Миассе заморозили и отдали на разграбление детсад ради экономии
10:03, 13 Февраля 2017
В Миассе чиновники не нашли миллион на содержание муниципального здания, которое можно было бы использовать для нужд города
»
Опьянение или... инсульт? Как спасти человеку жизнь
07:04, 13 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, как отличить пьяного от того, у кого случился инсульт
»
Виталий Гогунский заступился за Аллу Пугачеву
06:07, 13 Февраля 2017
На Алле Пугачевой вот уже несколько недель подряд нет лица, узнал Sobesednik.ru
»