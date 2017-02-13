МВД отменило указ о запрете съемки в ОВД, чтобы выиграть суд

МВД России отменило указ о запрете на видео- и фотосъемку на территории отделений полиции.

Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков на своей странице в Facebook сообщил о том, что Министерство внутренних дел РФ приняло решение отменить приказ №11, согласно которого запрещено делать фотоснимки и вести запись видео в отделениях полиции без письменного согласия руководства.

Об этом ему стало известно в ходе судебного процесса, где рассматривалась жалоба гражданского активиста Яна Кателевского, который подал иск против данного указа.

«Заставили Колокольцева отменить собственный незаконный приказ. Только что. МВД спешно отменило приказ о запрете на фото- и видеосъемку отделов полиции после обжалования его в Верховный суд. Работает Ильнур Шарапов. Истец — Ян Кателевский. Ян отбыл из-за этого приказа 22 суток административного ареста», написал Чиков в соцсети.

Как отмечает телеканал «Дождь», Кателевский обратил внимание суда на то, что приказ имеет гриф «для служебного пользования», поэтому граждане не могут ознакомиться с ним.

Как пишет Чиков, представитель МВД во время заседания попросил суд прекратить рассмотрение жалобы, поскольку приказ, на который пожаловался Кателевский, утратил силу.

«Дождь» напоминает, что в мае прошлого года Кателевский дважды отсидел в СИЗО по 10 и 12 суток соответственно. Его задержал, когда он снимал видео на территории ОВД в Раменском, и обвинили в неповиновении сотрудникам полиции.