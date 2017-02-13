Иностранцев с ВИЧ могут начать пускать в РФ для борьбы с болезнью

Ольга Голодец поручила трем ведомствам рассмотреть возможность изменения условий въезда в РФ ВИЧ-инфицированных.

Как сообщает «Коммерсантъ» 13 февраля со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ, вице-премьер Ольга Голодец направила поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору «проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий въезда, выезда и проживания иностранных граждан, инфицированных ВИЧ, а также организации оказания им медицинской помощи на территории РФ».

Член совета по вопросам попечительства в соцсфере Петр Родионов в комментарии изданию отметил, что действующий сейчас закон о запрете въезда в Россию ВИЧ-инфицированных может не способствовать ограничению распространению болезни. По его словам, многие больные специально скрывают свой статус, «уходят в нелегальное пространство и надолго пропадают из поля зрения контрольных органов», а в случае депортации находят способ вернуться: «меняют фамилию и документы, вступают в фиктивный брак с гражданином РФ».

Издание отмечает, что запрос в ведомства Голодец направила после того, как пункт о возможном снятии запрета на въезд больных ВИЧ в страну убрали из проекта плана мероприятий по борьбе с распространением болезни по настоянию МВД и Минэкономики.