Общество
Источник: Коммерсантъ
07:23, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Иностранцев с ВИЧ могут начать пускать в РФ для борьбы с болезнью

Ольга Голодец поручила трем ведомствам рассмотреть возможность изменения условий въезда в РФ ВИЧ-инфицированных.

Как сообщает «Коммерсантъ» 13 февраля со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ, вице-премьер Ольга Голодец направила поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору «проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий въезда, выезда и проживания иностранных граждан, инфицированных ВИЧ, а также организации оказания им медицинской помощи на территории РФ».

Член совета по вопросам попечительства в соцсфере Петр Родионов в комментарии изданию отметил, что действующий сейчас закон о запрете въезда в Россию ВИЧ-инфицированных может не способствовать ограничению распространению болезни. По его словам, многие больные специально скрывают свой статус, «уходят в нелегальное пространство и надолго пропадают из поля зрения контрольных органов», а в случае депортации находят способ вернуться: «меняют фамилию и документы, вступают в фиктивный брак с гражданином РФ».

Издание отмечает, что запрос в ведомства Голодец направила после того, как пункт о возможном снятии запрета на въезд больных ВИЧ в страну убрали из проекта плана мероприятий по борьбе с распространением болезни по настоянию МВД и Минэкономики.

читайте также:Для медицинского сообщества эпидемия ВИЧ — давно не новость
"Эпидемия ВИЧ не в Екатеринбурге, а в стране"
Управление здравоохранения Екатеринбурга попросило жителей города в течение ноября пройти тестирование на ВИЧ »

читайте также:Антон Красовский
Лекарство против СПИДа: спи один?
Темой года стала ситуация с ВИЧ в России. Директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский рассказал Sobesednik.ru, что происходит »

Также по теме
ВИЧ и СПИД в России
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

В Миассе заморозили и отдали на разграбление детсад ради экономии
10:03, 13 Февраля 2017
В Миассе чиновники не нашли миллион на содержание муниципального здания, которое можно было бы использовать для нужд города
»
Опьянение или... инсульт? Как спасти человеку жизнь
07:04, 13 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, как отличить пьяного от того, у кого случился инсульт
»
Виталий Гогунский заступился за Аллу Пугачеву
06:07, 13 Февраля 2017
На Алле Пугачевой вот уже несколько недель подряд нет лица, узнал Sobesednik.ru
»