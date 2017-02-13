Глава Минпромторга увидил плюсы в запрете скидок на алкоголь

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ, поддержал идею о запрете продажи алкоголя со скидками.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Роспотребнадзор предложил запретить скидочные акции на алкогольную продукцию из-за того, что они представляют собой рекламу алкоголя.

13 февраля Денис Мантуров высказался в поддержку этой идеи.

«Я думаю, что это правильно, почему нет? Это же таким образом мотивирует вас покупать быстрее алкоголь. А так вы будете вы будете меньше пить, курить, здоровый образ жизни вести», — цитирует министра ТАСС.

Напомним, законопроект, запрещающий продавать алкоголь со скидками, в Госдуму 10 февраля внесла группа депутатов от ЛДПР.