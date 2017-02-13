Общество
Источник: Reuters
09:00, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Десятки тысяч человек вышли на митинг в Румынии из-за поправок в УК

Вечером 12 февраля, в воскресенье, по всей Румынии прошли антиправительственные митинги.

Как сообщает Reuter, в столице Румынии Бухаресте на митинг вышли 50 тысяч человек. Они собрались перед государственными учреждениями и скандировали «Мы хотим работать, а не охранять вас». После они подняли над собой разноцветную бумагу, из которой получился флаг страны.

Агентство уточняет, что причиной митингов стали поправки в Уголовный кодекс: они могли привести к тому, что осужденные по коррупционным делам сторонники правящей партии могли быть освобождены из тюрем. Несмотря на то, что поправки были отменены, протесты в стране продолжаются.

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Карпухина Мария

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