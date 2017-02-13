Боевики ИГ могут успеть разрушить Пальмиру до отступления

Эксперт предположил, что террористы смогут разрушить все исторические памятники в Пальмире до отступления.

Ранее в Минобороны сообщили о том, террористы ИГИЛ перебросили большое количество взрывчатки в район сирийской Пальмиры для того, чтобы уничтожить исторические памятники в городе.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Константин Труевцев в комментарии для ИА «Народные новости» напомнил, что террористы и ранее разрушали Пальмиру, поэтому «нельзя сказать, что они только сейчас перешли в активную фазу».

«Несмотря на то, что [сирийская] армия уже приближается к Пальмире, они (боевики — прим. Sobesednik.ru), к сожалению, могут успеть разрушить [памятники]. Знать, разрушат они или нет, могут только разведчики, которые сейчас там работают», — сказал Труевцев.

Он также отметил, что успех или провал боевиков будет зависеть от их возможностей и планов, а также от быстроты сирийской армии.

ИГИЛ (также ИГ или «Исламское государство») — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.