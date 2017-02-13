Общество
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
15:51, 13 Февраля 2017 Версия для печати

12-летняя девочка заплатила цыганке за порчу украшениями на 1 млн

Мама девочки, отдавшей цыганке драгоценности и деньги за наведение порчи, обратилась в полицию.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» 13 февраля со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась домохозяйка, проживающая на Большой Очаковской улице в районе Очаково-Матвеевское ЗАО Москвы.

По ее словам, женщина цыганской внешности предложила ее 12-летней дочери навести порчу. В обмен на услугу девочка отдала женщине драгоценности и 16 тысяч рублей. Уточняется, что общая сумма ущерба превысила 1 миллион рублей.

Мать девочки потребовала привлечь злоумышленницу к ответственности.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

читайте также:Свечи нужно разместить в самых важных местах в доме
Как спастись от порчи в "темные" зимние месяцы
Зима – время, когда защитная аура очень уязвима к сглазу. Как уберечь себя от темной энергии, объясняет Sobesednik.ru. »

читайте также:В Плеханово цыгане живут с 60-х годов и считают поселок своей родиной
Цыгане со сносом. Репортаж "Собеседника": что творится в скандальном поселке
Что сейчас происходит в поселке Плеханово, где планируют снос цыганских самостроев, узнал корреспондент Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

8 малоизвестных причин болезненных родов
17:03, 13 Февраля 2017
Любая будущая мама боится боли во время родов, и вот 8 вещей, которые могут сделать боль еще более сильной
»
"ЦБ не будет создавать желаемый курс". Андрей Мовчан о рубле и долларе
17:03, 13 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал у экономиста Андрея Мовчана, стоит ли готовиться к росту цен и что делать для защиты сбережений
»
Тимбилдинг для губернаторов: зачем глав регионов созывают в Москву
16:20, 13 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, кого и чему научат на семинарах по внутренней политике, учрежденных по распоряжению Путина
»