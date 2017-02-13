12-летняя девочка заплатила цыганке за порчу украшениями на 1 млн

Мама девочки, отдавшей цыганке драгоценности и деньги за наведение порчи, обратилась в полицию.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» 13 февраля со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась домохозяйка, проживающая на Большой Очаковской улице в районе Очаково-Матвеевское ЗАО Москвы.

По ее словам, женщина цыганской внешности предложила ее 12-летней дочери навести порчу. В обмен на услугу девочка отдала женщине драгоценности и 16 тысяч рублей. Уточняется, что общая сумма ущерба превысила 1 миллион рублей.

Мать девочки потребовала привлечь злоумышленницу к ответственности.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.