Волну давления, ветер и снег пообещали синоптики москвичам

Московский регион на грядущей неделе ожидает переменчивая и неустойчивая погода.

Как сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу», на предстоящей неделе москвичей и жителей области ожидает «волна давления». «В понедельник утром давление будет очень высокое, но к вечеру вторника понизится более чем на 20 мм ртутного столба. А к четвергу — снова повысится до значений понедельника», — сказал он.

Помимо этого, жителей столицы и области также ожидают перемены в температуре. Так, в ночь на 13 февраля температура воздуха опустится до минус 12 градусов в Москве и минус 15 в области, а во вторник днем, 14 февраля, — поднимется выше нуля. Синоптики ожидают ветер и снег.

В среду, 15 февраля, днем и ночью температура ожидается около 2-7 градусов ниже нуля. В ночь на 16 февраля в Москве и области похолодает до минус 7-12 градусов, днем температура составит минус 4-5 градусов.

«После четверга очередное изменение: повышение давления, и к субботе днем будет выше нуля, от 0 до +3 градусов», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что для европейской территории России сложилась уникальная ситуация: температурный фон от Архангельска до юга Краснодарского края практически не отличается.