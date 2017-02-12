Общество
Источник: Росбалт
12:36, 12 Февраля 2017 Версия для печати

В Питере задержали священника, выступившего против передачи Исаакия

Священника Александра Хмелева задержали 12 февраля в Петербурге во время крестного хода вокруг Исаакиевского собора.

Как сообщает Росбалт, священник Ассоциации Христианских Евхаристических общин Александр Хмелев был задержан во время крестного хода вокруг Исаакиевского собора. Корреспондент агентства уточняет, что Хмелев вышел с плакатом, на котором было написано «Но всевышний не в рукотворенных храмах живет. Музей — городу!» и встал на пути колонны верующих.

Полицейские, как пишет агентство, силой посадили священника в машину.

Напомним, в Петербурге состоялся крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора церкви. Участие в нем, по данным агентства, приняли около 500 человек.

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