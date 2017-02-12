Общество
Источник: Интерфакс
14:38, 12 Февраля 2017 Версия для печати

Участники встречи с депутатами Заксобрания Питера окружили Исаакий

12 февраля противники передачи Исаакиевского собора РПЦ окружили его живым кольцом.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что утром в воскресенье вокруг Исаакиевского собора прошел крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора церкви. Во время него полиция арестовала священника, который выступил против передачи Исаакия РПЦ.

Как сообщает «Интерфакс», сейчас у собора проходит встреча с депутатами Законодательного собрания Петербурга. Ее участники, выступая против передачи собора церкви, окружили Исаакий живым кольцом, некоторые из них прикололи на грудь синие ленты.

Отмечается, что к собору вышли депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский и депутат от «Партии Роста» Максим Резник.

Полиция не препятствует проведению акции.

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