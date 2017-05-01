Тверскому музею дарят исторические фигурки козлов

Sobesednik.ru узнал о существовании в Твери довольно необычного музея, а именно – Музея Козла.

В Твери показывают «козло­редкости» – старинные предметы, связанные с козлами, сделанные для них и из них.

В Твери отношение к козлу особое. Это животное изображено на гербе города, а местных жителей в XIX веке прямо в лицо называли тверскими козлами.

– Мужики из Твери ездили в столицу с деревянными козлами и занимались распилкой дров, – объясняет арт-директор Музея козла Ирина Лебедева. – Это был их заработок, и потому, когда им кричали: «Тверские козлы приехали!», мужики не обижались.

Музей козла два года назад открыл местный житель Владимир Лавренов. Он увлекался геральдикой, а потом увидел верстовой столб с изображением козла и стал коллекционировать предметы с этим животным. В музее накопилось много экспонатов – некоторые выставлялись, другие лежали в запасниках. На этот раз музейщики решили показать все свое добро, имеющее отношение к козлу.

«Козлоредкости» – это 230 предметов со всех континентов и разного времени. Это вешалки в виде рогов, с которых начинается вход в музей, трости с набалдашниками в виде козлиных голов, монеты с изображением козла, женские украшения, кухонная утварь, игрушки и многое другое. Например, один из первых экспонатов музея – пластиковый козел на колесиках 60-х годов, а один из самых изящных – стеклянный козлик французской фирмы Daum.

На козла можно не только посмотреть, но и влезть в его шкуру. Вернее, примерить рога тура – горного козла. Поглазеть на «козлоредкости» приходят в основном местные жители, которые иногда приносят музейщикам в дар своих козлов. Недавно одна женщина принесла две деревянные фигурки в виде козлов, которые получила в подарок на юбилей в 1981 году. Тогда это было в моде, сегодня – уже история.