Общество
Источник: Интерфакс
13:33, 12 Февраля 2017 Версия для печати

Мавзолей закроют на 2 месяца для работ с телом Ленина

С 16 февраля мавзолей В.И. Ленина на Красной площади будет закрыт для посетителей ради сохранности тела Ленина.

Как сообщает «Интерфакс» 12 февраля, с грядущего четверга до 16 апреля мавзолей на Красной площади будет закрыт для проведения работ, связанных с обеспечением сохранности забальзамированного тела Ленина. Источник агентства подчеркивает, что работы будут вестись только с телом, костюм Ленина менять не планируется.

Отметим, профилактические работы в мавзолее обычно проводятся раз в два года. В последний раз мавзолей закрывали в феврале 2015 года.

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