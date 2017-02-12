Мавзолей закроют на 2 месяца для работ с телом Ленина

С 16 февраля мавзолей В.И. Ленина на Красной площади будет закрыт для посетителей ради сохранности тела Ленина.

Как сообщает «Интерфакс» 12 февраля, с грядущего четверга до 16 апреля мавзолей на Красной площади будет закрыт для проведения работ, связанных с обеспечением сохранности забальзамированного тела Ленина. Источник агентства подчеркивает, что работы будут вестись только с телом, костюм Ленина менять не планируется.

Отметим, профилактические работы в мавзолее обычно проводятся раз в два года. В последний раз мавзолей закрывали в феврале 2015 года.