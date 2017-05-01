Константин Баканов: Фотовыставка об Украине – не так сняли?

Обозреватель Sobesednik.ru Константин Баканов – о репрессиях по следам фотовыставки об Украине.

В Москве в Следственный комитет вызвали белорусского фотографа по поводу его украинских снимков. Такая вот изнанка славянского братства. История давняя: речь о той самой фотовыставке в Сахаровском центре, которую разгромили, облили краской и так далее. На фотографиях – бойцы украинской войны, но с «неправильной» стороны.

Один из столичных муниципальных депутатов потребовал проверить фотографии на предмет пропаганды запрещенного в России «Правого сектора». Запрос приняли, и белорусскому фотографу Александру Васюковичу пришло приглашение на «свидание» в Москве. Вызван к следователям и второй фотограф – журналист Сергей Лойко. Он работал в самой жестокой точке этой войны – в здании донецкого аэропорта, его фото печатали ведущие мировые СМИ, а в 2015 году Лойко презентовал в Киеве книгу «Аэропорт» о тех событиях.

Шить фотографам пропаганду – глупость несусветная. Снимки немецких солдат времен Второй мировой нельзя принимать за пропаганду фашизма, так же как фото стоящего на карнизе человека – за пропаганду суицида, а фото дикаря-каннибала – за пропаганду каннибализма. Фотография – всего лишь документ эпохи, свидетельство, произведение. Как относиться к изображенным на ней событиям – уже вопрос второй. «Русские патриоты», возможно, даже и понимают это, но хотят наказать фотографов за другое – за то, что снимали не с той стороны. Лойко еще и презентовал книгу «в логове врага» и вообще весь конфликт работал на «вражескую» Los Angeles Times. В общем, Лубянка по таким плачет.

Но если нам объясняют, что Россия в этой войне не участвует, то почему тех, кто снимает с одной стороны фронта, награждают орденами, а тех, кто с другой, вызывают в Следственный комитет?