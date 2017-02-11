Сноуден докажет, что не работал с РФ, если его "подарят" Трампу

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден прокомментировал известие о его возможной выдаче американским властям.

В пятницу, 10 февраля, телеканал NBC, ссылаясь на разведывательные службы США, сообщил о том, что российские власти якобы готовятся передать Америке экс-сотрудника АНБ Сноудена. При этом, как отметили журналисты, это должно стать своеобразным «подарком» президенту Дональду Трампу.

Сам Сноуден в своем микроблоге в Twitter заявил, что известие о его возможной выдаче США, представляет собой «неоспоримое свидетельство» того, что он «никогда не сотрудничал с российской разведкой».

Сноуден также добавил, что «ни одна страна не торгует своими разведчиками, поскольку остальные могу испугаться, что они будут следующими».

Как отмечает NBC, один из адвокатов Сноудена Бен Уизнер по-прежнему утверждвает, что ему неизвестно о планах России экстрадировать американца на родину.