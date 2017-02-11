Общество
Источник: Зарубежные СМИ
11:32, 11 Февраля 2017 Версия для печати

Сноуден докажет, что не работал с РФ, если его "подарят" Трампу

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден прокомментировал известие о его возможной выдаче американским властям.

В пятницу, 10 февраля, телеканал NBC, ссылаясь на разведывательные службы США, сообщил о том, что российские власти якобы готовятся передать Америке экс-сотрудника АНБ Сноудена. При этом, как отметили журналисты, это должно стать своеобразным «подарком» президенту Дональду Трампу.

Сам Сноуден в своем микроблоге в Twitter заявил, что известие о его возможной выдаче США, представляет собой «неоспоримое свидетельство» того, что он «никогда не сотрудничал с российской разведкой».

Сноуден также добавил, что «ни одна страна не торгует своими разведчиками, поскольку остальные могу испугаться, что они будут следующими».

Как отмечает NBC, один из адвокатов Сноудена Бен Уизнер по-прежнему утверждвает, что ему неизвестно о планах России экстрадировать американца на родину.

читайте также:Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США
Майкл Бом: Трамп относится к Ассанжу так же, как к Сноудену
Американский журналист Майкл Бом рассказал Sobesednik.ru об отношении к Джулиану Ассанжу и шансах на его помилование »

читайте также:Эдвард Сноуден
Дмитрий Быков: Не в том проблема, что нет Сноуденов. А что нет Стоунов
Креативный редактор Sobesednik.ru – о фильме Оливера Стоуна об Эдварде Сноудене »

Также по теме
Трамп
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Анастасия Заволокина: "Играй, гармонь" лечит от болезней
11:07, 11 Февраля 2017
Sobesednik.ru пообщался с дочерью телеведущего и самого известного гармониста страны Геннадия Заволокина
»
Кинозастолье с Натальей Ванденко. А вы "Ноктюрн" испечь смогли бы?
07:09, 11 Февраля 2017
Кулинар Sobesednik.ru решила напомнить о том самом пироге «Ноктюрн» из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
»
Евгений Ясин: Чего боится российский бизнес
00:02, 11 Февраля 2017
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин – о государственном регулировании бизнеса
»