Общество
Источник: Электронная база данных Госдумы РФ
12:20, 11 Февраля 2017 Версия для печати

Путин разрешит ФСО регулировать движение транспорта и пешеходов

Сотрудникам Федеральной службы охраны запретят рассказывать о своей работе в интернете и СМИ.

10 февраля в электронной базе данных Госдумы РФ появился документ, согласно которому предлагается запретить всем сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) распространяться о своей службе в интернете и средствах массовой информации. Этот законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внес президент страны Владимир Путин.

«Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области госохраны», – сказано в пояснении к документу.

Также он предлагает разрешить сотрудникам ФСО «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны». В случае принятия законопроекта, сотрудники ведомства смогут безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, посадочные площадки, а также морские и речные порты.

Кроме того, глава РФ предложил установить для сотрудников службы ненормированный рабочий день. Это касается тех, кто замещает должности руководителей, отмечается в законопроекте.

Также сотрудники госохраны будут проходить обязательную процедуру дактилоскопической регистрации.

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