На Украине придумали, как выпустить 20 ракет за полсекунды

Президент Украины Петр Порошенко заявил о создании новой ракеты, предназначенной для поражения наземных целей.

О новых достижениях украинских ВВС глава страны сообщил на своей официальной странице в Facebook.

«"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», — написал украинский лидер в соцсети.

К своей записи Порошенко прикрепил видео с испытаниями новой ракеты, отметив, что они прошли успешно.

По его словам, новейшими ракетами оснастили вертолет, экипаж которого сумел поразить все заданные цели. При этом он отметил, что требуется всего лишь полсекунды, «чтобы выпустить полный блок из 20 ракет».