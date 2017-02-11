Общество
Источник: Facebook
12:48, 11 Февраля 2017 Версия для печати

На Украине придумали, как выпустить 20 ракет за полсекунды

Президент Украины Петр Порошенко заявил о создании новой ракеты, предназначенной для поражения наземных целей.

О новых достижениях украинских ВВС глава страны сообщил на своей официальной странице в Facebook.

«"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», — написал украинский лидер в соцсети.

К своей записи Порошенко прикрепил видео с испытаниями новой ракеты, отметив, что они прошли успешно.

По его словам, новейшими ракетами оснастили вертолет, экипаж которого сумел поразить все заданные цели. При этом он отметил, что требуется всего лишь полсекунды, «чтобы выпустить полный блок из 20 ракет».

читайте также:Пётр Порошенко в Берлине
Почему Пётр Порошенко пугает критиков "Минска" войной с РФ
Политолог Вадим Карасёв объяснил Sobesednik.ru заявление Петра Порошенко об «открытом наступлении» на РФ »

читайте также:«Это будет обязательно ракета, которая будет двигаться на определенных участках траектории с гиперзвуковой скоростью...»
Военный эксперт: Гиперзвуковые ракеты еще никто не видел в деле
Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал об успехах и трудностях создания гиперзвукового оружия в России. »

Также по теме
Украина
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Анастасия Заволокина: "Играй, гармонь" лечит от болезней
11:07, 11 Февраля 2017
Sobesednik.ru пообщался с дочерью телеведущего и самого известного гармониста страны Геннадия Заволокина
»
Кинозастолье с Натальей Ванденко. А вы "Ноктюрн" испечь смогли бы?
07:09, 11 Февраля 2017
Кулинар Sobesednik.ru решила напомнить о том самом пироге «Ноктюрн» из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
»
Евгений Ясин: Чего боится российский бизнес
00:02, 11 Февраля 2017
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин – о государственном регулировании бизнеса
»