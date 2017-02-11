Курилы назвали в честь генералов, женщины-капитана и госдеятелей

Пяти безымянным Курильским островам в России присвоили имена военных и государственных деятелей.

Как пишет ТАСС, премьер-министр России Дмитрий Медведев уже подписал указ о присвоении имен пяти островам Курильской гряды.

Географические объекты были названы в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, государственного деятеля, дипломата Андрея Громыко, губернатора Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

Эти наименования присвоены островам в соответствии с федеральным законом «О наименовании географических объектов», предложения были выдвинуты депутатами Сахалинской областной Думы.

По словам главы сахалинского отделения Русского географического общества Сергея Пономарева, всего было предложено около 15 наименований. Он добавил, что присвоенные островам имена являются «полузабытыми», несмотря на важную роль государственных и общественных деятелей, которым они принадлежали.

«Читая распоряжение правительства об имянаречении пяти островов, я испытываю чувство счастья, удовлетворенности и восстановленной справедливости. Имена, появившиеся на карте России, к сожалению, полузабытые. Мы знаем, что был акт капитуляции Японии, а то, что его подписал генерал Кузьма Деревянко – не помним», – утверждает Пономарев.