Общество
Источник: Facebook
12:51, 10 Февраля 2017 Версия для печати

В школах и вузах Крыма могут запретить День святого Валентина

Глава Крыма назвал День святого Валентина «псевдопраздником» и предложил запретить его в учебных заведениях.

На своей странице в Facebook глава республики Сергец Аксеров с возмущением отозвался о праздновании Дня всех влюбленных, который по традиции отмечается 14 февраля.

По словам Аксенова, этому празднику не место в российских в школах и институтах.

«Считаю, что никаких мероприятий, которые бы способствовали поддержке этого псевдопраздника, в школах и других учебных заведениях российского Крыма быть не должно. Уверен, что мою точку зрения поддержит множество крымчан», — заявил Аксенов в соцсети.

Глава Крыма также отметил, что данный католический и протестантский праздник не имеет «никакого отношения к православию» и никак не сочетается с российскими культурными традициями.

«Это дешевая духовная подделка. И, конечно, коммерческий проект», — отметил глава Крыма.

В качестве альтернативы западному «псевдопразднику» Аксенов предложил День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. В этот день в России чтят память святых Петра и Февронии, которые на Руси считались покровителями семейного очага.

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Соловьева Екатерина

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