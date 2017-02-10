В России продолжат сажать в тюрьму за нарушения на митингах

Конституционный суд признал законным применение уголовной ответственности за нарушение правил проведения митингов.

Как сообщается на официальном сайте инстанции, суд признал законным применение уголовного наказания по статье 212.1 УК РФ. В суде подчеркнули, что уголовная ответственность за нарушение правил проведения митингов может применяться в том случае, если это делается для защиты прав граждан. При этом для того, чтобы человек понес уголовное наказание, он должен нарушить правила проведения митингов трижды за 180 дней.

Как напоминает телеканал «Дождь», данная статья появилась в Уголовном кодексе РФ в июле 2014 года.

Первым осужденным по ней стал гражданский активист Ильдар Дадин, которого суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы. Позже Дадин подал жалобу на эту статью, заявив, что она нарушает право граждан на свободу собраний и позволяет возбуждать уголовное дело до вступления в силу постановлений судов по делам об административных правонарушениях.