Общество
12:28, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Почта России выпустила уникальные дизайнерские открытки к Дню святого Валентина, 23 февраля и 8 марта

Одна из открыток ко дню святого Валентина
Одна из открыток ко дню святого Валентина
Фото: Почта России

На сайте www.pochta.ru/postcards (сервис «Открытки почтой»), который был запущен в декабре 2016 года, появились новые дизайнерские открытки, посвященные Дню святого Валентина (14 февраля), Дню защитника Отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта). Каждый желающий может оформить в режиме онлайн эксклюзивную почтовую открытку, написать персональное поздравление и отправить ее в любую точку России.

Авторские открытки выполнены известными российскими иллюстраторами и отличаются оригинальным дизайном. Все авторы, представившие для проекта свои работы, обладают неповторимым художественным стилем, многие сотрудничает с мировыми изданиями и студиями.

Открытки ко дню святого Валентина

Помимо открыток по конкретным поводам, в представленной коллекции найдется открытка под любое настроение. Заказать открытку очень просто – ее можно оформить с любым текстом, в режиме предпросмотра увидеть на экране и отредактировать, затем оплатить банковской картой и отправить адресату. Высокое качество печати открыток обеспечивается использованием профессионального оборудования.

Стоимость одной открытки, включая доставку адресату в любую точку России, составляет 149 рублей. Доставку открытки (трекинг) можно отследить в круглосуточном режиме на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

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