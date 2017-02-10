Марки в честь посла Карлова поступят во все отделения Почты России

10 февраля на Моспочтамте состоялась церемония гашения марки, выпущенной в честь погибшего посла РФ Андрея Карлова.

В церемонии гашения марки в часть убитого посла России в Турции Андрея Карлова приняли участие его вдова Марина Карлова, генеральный директор МИД РФ Сергей Вязалов и глава Почты России Дмитрий Страшнов, сообщает пресс-служба Почты России.

Марки в честь Карлова выпущены тиражом 135 тысяч экземпляров. Ожидается, что они поступят в продажу во все отделения Почты России.

Кроме того, коллекционеры могут погасить марку специальным штемпелем первого дня на Моспочтамте в течение 10 февраля.