Часть фигурантов о госизмене в ФСБ признала вину

Все фигуранты дела о госизмене в ФСБ и хакеры «Шалтая-Болтая» отказываются от сделки со следствием.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что топ-менеджера «Лаборатории Касперского» и сотрудников ЦИБ ФСБ арестовали в рамках дела о госизмене. Вместе с ними были задержаны хакеры из группы «Шалтай-Болтай».

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Интерфаксу», что никто из задержанных не пошел на сделку со следствием.

«На данный момент ряд обвиняемых признали свою вину — кто полностью, а кто частично. Но ни один из фигурантов на сделку с правосудием пока не идет», — сказал источник.

По его словам, отказ от сделки со следствием может быть связан с тем, что задержанные еще «не дозрели». При этом источник не исключил, что в дальнейшем фигуранты дела о госизмене и хакеры согласятся на сделку со следствием и могут признать вину в обмен на мягкий приговор.

«Такой сценарий вполне реальный», — считает собеседник агентства.